Доход Гройсмана за 2017 год превысил заработок Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман официально зарегистрировал свой доход за прошлый год, который оказался чуть больше заработка Порошенко.

Кабинет министров Украины сообщил, что доходы Гройсмана за 2017 год составили порядка 650 тысяч долларов. Эта сумма превышает заработок президента Украины Порошенко за прошлый год.

Ранее пресс-служба украинского президента обнародовала данные о том, что доход Порошенко за 2017 год составил примерно 620 тысяч долларов.

В сообщении на украинской сайте кабинета министров говорится, что премьер заполнил электронную декларацию за 2017 год. Суммарное число его доходов не сильно отличается за предыдущий год.