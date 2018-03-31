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Около 50 кораблей и судов пополнят состав ВМФ России до 2020 года — адмирал Королев

Около 50 кораблей и судов пополнят состав ВМФ России до 2020 года — адмирал Королев

 Обыски по делу о крупных хищениях в компаниях Магомедова прошли по 25 регионам России

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СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

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15:27   31 Марта 2018
Весь мир
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Захарова объявила о высылки 50 британских дипломатов из России

Захарова объявила о высылки 50 британских дипломатов из России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала высылку 50 дипломатических сотрудников Британии из России в рамках ответных мер на действия Лондона, сообщает ТАСС.

Захарова уточнила, что разница в количестве российских и британскихдипломатических сотрудников составляет свыше 50 человек.

Ранее МИД РФ предупреждал, что Москва примет зеркальные меры в отношении Лондона и всех стран, которые высылают российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. 

МИД РФ вызывал посла Британии в РФ Лори Бристоу, которому был высказан протест касательно действий его страны. После чего Кремль принял решение выслать британских дипломатов и уравнять их количество числу оставшихся российских сотрудников в Великобритании.

МИД Британии высказал сожаления о решении Кремля, однако не отозвал свои обвинения по «делу Скрипаля» в адрес Российской Федерации.

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Автор: Екатерина Розина
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