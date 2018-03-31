КПРФ хочет стать ближе к людям

Депутат Госдумы, член фракции коммунистов Алексей Куринный рассказал, что КПРФ намерена отойти от стереотипных и ритуальных действий и стать ближе к россиянам.

Слова парламентария передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Отвечая на вопрос журналистов о возможном обновлении партии, Куринный заметил, что коммунисты запланировали как минимум два изменения: омоложение фракции и переход от стереотипных действий к более конкретным проблемам. Касаемо омоложения, уже подготовлена группа молодых людей в составе примерно 30 человек. Коммунисты рассчитывают, что вскоре они скажут свое слово в развитии фракции.