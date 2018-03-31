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Около 50 кораблей и судов пополнят состав ВМФ России до 2020 года — адмирал Королев

Около 50 кораблей и судов пополнят состав ВМФ России до 2020 года — адмирал Королев

 Обыски по делу о крупных хищениях в компаниях Магомедова прошли по 25 регионам России

Обыски по делу о крупных хищениях в компаниях Магомедова прошли по 25 регионам России
СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

СМИ обнародовали решение Киева о прекращении экономического сотрудничества с РФ

 Доход Гройсмана за 2017 год превысил заработок Порошенко

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15:35   31 Марта 2018
Россия
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КПРФ хочет стать ближе к людям

КПРФ хочет стать ближе к людям

Депутат Госдумы, член фракции коммунистов Алексей Куринный рассказал, что КПРФ намерена отойти от стереотипных и ритуальных действий и стать ближе к россиянам.

Слова парламентария передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Отвечая на вопрос журналистов о возможном обновлении партии, Куринный заметил, что коммунисты запланировали как минимум два изменения: омоложение фракции и переход от стереотипных действий к более конкретным проблемам. Касаемо омоложения, уже подготовлена группа молодых людей в составе примерно 30 человек. Коммунисты рассчитывают, что вскоре они скажут свое слово в развитии фракции.

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Автор: Саша Подольская
#россия #кпрф #политика #новости
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