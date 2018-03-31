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15:17   31 Марта 2018
Весь мир
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США используют курдов как разменную монету в борьбе за «перекрой» Сирии

США используют курдов как разменную монету в борьбе за «перекрой» Сирии

Военная операция Турции по зачистке от курдских формирований севера Сирии и Ирака напрямую связана с действиями курдов, на которые опираются США. Курды стали разменной монетой для США, которые не оставляют своих планов на раздробление целого ряда государств Ближнего Востока, включая Сирию.

Редакция ФБА «Экономика сегодня» побеседовала на эту тему с рядом экспертов. Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевски уверен, что курдские формирования очень стали очень удобны для Вашингтона по идеологическим соображениям. Ведь это именно они уже почти пять лет как объявили войну режиму президента Сирии Башара Асада и активно ведут ее, категорически отказываясь от любых переговоров с Дамаском.

Чтобы курды стали лояльны по отношению к США, американцам было достаточно пообещать поддержку и перспективы автономии.

«Разумеется, США вооружали новых союзников не от из пламенной к ним любви. Курдские формирования получили от американцев тысячи грузовиков с оружием и боеприпасами, современные средства связи, военные джипы и другую технику. Цель Соединенных Штатов — использовать лояльных себе боевиков как ударную силу на Ближнем Востоке», — говорит эксперт.

США используют курдов как разменную монету в борьбе за «перекрой» Сирии

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции начали подготовку к операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии и севере Ирака. Выбрано направление на Синджар, город на северо-западе Ирака, занятый бойцами Рабочей Партии Курдистана (РПК, в Турции признана террористической организацией).

Вскоре президент Франции Эммануэль Макрон предложил Эрдогану наладить диалог с бойцами курдских отрядов самообороны. Турецкий лидер резко раскритиковал это предложение, назвав его «превышением власти».

По словам другого эксперта — директора ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова — курды очень удобный инструмент для США, поскольку готовить другие боевые отряды пришлось бы дорого и долго. А здесь уже подготовленные боевики, согласные проливать кровь во имя идеи и за обещания.

«Они получили от США карт-бланш на любые действия и методы. Потому из Сирии приходит все больше сообщений о зверствах курдов над мирными жителями и использовании тактики террористов», — подытожил эксперт.

США используют курдов как разменную монету в борьбе за «перекрой» Сирии

Совет по правам человека ООН опубликовал доклад, где указывается на многочисленные преступления курдов в Сирии. В докладе отмечается, что они подвергают людей зверским пыткам, например «поднесению горящей зажигалки к интимным частям тела. Очевидцы рассказали и о многочисленных изнасилованиях женщин в занятых курдскими «Демократическими силами Сирии» населенных пунктах САР. США не могут не знать об этом, но подобные сигналы не производит на них должного впечатления, как для страны якобы несущей в мир идеалы добра, справедливости, гуманности и прочего, прочего.

«На лицо классическая американская схема — в нужном регионе находят лояльную этническую группу, чтобы под предлогом защиты ее интересов вести активные действие, но в имя своих, а не чьих-либо целей, — отмечает ведущий научный сотрудник ВШЭ Алексей Образцов. – Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что американцы уйдут из Сирии, но в это слабо верится, потому что после войны во Вьетнаме США еще ни из одной страны, в которую вводили войска, не ушли».

По словам эксперта, вся связанная с курдами история XX века строится на обещаниях им независимости и автономии с очередным предательством. Вашингтон явно не намерен менять эту опробованную стратегию, но позволяет союзникам помечтать о свободе, независимости и собственном государстве. На самом деле максимум, на что могут рассчитывать курды, то либо на статус автономии в составе Ирака, либо вернуться к ситуации, как была в Сирии — кантон в составе единого государства. Россия и Турция своими действиями в регионе отложили воплощение мечты на неопределенный срок.

США используют курдов как разменную монету в борьбе за «перекрой» Сирии

По словам Надеина-Раевски, Россия как один из участников коалиции по сирийскому урегулированию неоднократно обращалась к курдам с предложением диалога. То же было сделано и перед наступлением турецкой армии на кантон Африн. Курды могли мирно передать город под контроль правительственной армии САР, но ответили, что вести диалог с Дамаском не намерены и оказали вооруженное сопротивление. Однако России такой вариант не подходит, и она не даст раскроить Сирию на заготовки для лоскутного одеяла.

«Американцы для курдов — союзники весьма сомнительные. Ведь совсем недавно в Ираке они их уже предавали — Штаты не поддержали создание независимого Курдистана перед референдумом. В итоге курды остались без города Киркук, очень для них важного, его даже называли неофициальной столицей Курдистана. В настоящее время Турция надеется максимально подавить курдские формирования, чтобы окончательно избавиться от угрозы не только себе собой, но и всему Ближнему Востоку», — заключил Виктор Надеин-Раевский.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сша #курды #ирак #политика #весь мир #сирия 2016
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