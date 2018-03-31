Захарова подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на мысли о причастности британских спецслужб к инциденту в Солсбери ее наводит факт сокрытия королевством информации по делу.

Накануне Захарова дала интервью в эфире «Пятого канала», где она сообщила, что только несколько дней назад Россия получила первые официальные вводные данные от Великобритании, в которых сообщалось об улучшении здоровья Юлии Скрипаль. Она подчеркнула, что у России нет информации по делу отправления бывшего полковнику ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Такое сокрытие информации наводит на мысли о том, что Британия имеет отношение к нападению.

Захарова отметила подозрительный факт сокрытия, неразглашения никакой информации произошедшего, отсутствие деталей и аргументов заставляет думать, что спецслужбы Великобритании могут быть в этом замешаны.