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 Захарова подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей

Захарова подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей
15:00   31 Марта 2018
Весь мир
46

Захарова подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей

Захарова подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на мысли о причастности британских спецслужб к инциденту в Солсбери ее наводит факт сокрытия королевством информации по делу.

Накануне Захарова дала интервью в эфире «Пятого канала», где она сообщила, что только несколько дней назад Россия получила первые официальные вводные данные от Великобритании, в которых сообщалось об улучшении здоровья Юлии Скрипаль. Она подчеркнула, что у России нет информации по делу отправления бывшего полковнику ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Такое сокрытие информации наводит на мысли о том, что Британия имеет отношение к нападению. 

Захарова отметила подозрительный факт сокрытия, неразглашения никакой информации произошедшего, отсутствие деталей и аргументов заставляет думать, что спецслужбы Великобритании могут быть в этом замешаны.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #захарова #британия #политика #весь мир #скрипаль
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