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14:45   31 Марта 2018
Россия
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Делегация немецких депутатов и бизнесменов посетит международный экономический форум в Крыму

Делегация немецких депутатов и бизнесменов посетит международный экономический форум в Крыму

Зампред комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым ожидает крупную делегацию из Германии в апреле, сообщает РИА Новости.

Гемпель рассказал, что немецкая делегация хочет участвовать в Ялтинском международном экономическом форуме. По его словам, в состав делегации будет входить около 20 политиков и бизнесменов. Данное мероприятие будет проходить в республике Крым, в городе Ялта в период с 19 по 21 апреля.

Зампред комитета Госсовета Крыма поделился, что приедет множество депутатов от разных партий Германии, он подчеркнул, что от партии «Альтернатива для Германии» прибудут политики из бундестага.  Немецкие бизнесмены тоже заинтересованы в участии на форуме. Ожидаются гости из Норвегии, добавил он. Гемпель поделился, что в Германии все очень заинтересованы Ялтинским форумом, очень много граждан хотят посетить Крым.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #крым #германия #делегация #весь мир #ялтинский форум
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