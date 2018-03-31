Делегация немецких депутатов и бизнесменов посетит международный экономический форум в Крыму

Зампред комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым ожидает крупную делегацию из Германии в апреле, сообщает РИА Новости.

Гемпель рассказал, что немецкая делегация хочет участвовать в Ялтинском международном экономическом форуме. По его словам, в состав делегации будет входить около 20 политиков и бизнесменов. Данное мероприятие будет проходить в республике Крым, в городе Ялта в период с 19 по 21 апреля.

Зампред комитета Госсовета Крыма поделился, что приедет множество депутатов от разных партий Германии, он подчеркнул, что от партии «Альтернатива для Германии» прибудут политики из бундестага. Немецкие бизнесмены тоже заинтересованы в участии на форуме. Ожидаются гости из Норвегии, добавил он. Гемпель поделился, что в Германии все очень заинтересованы Ялтинским форумом, очень много граждан хотят посетить Крым.