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14:23   31 Марта 2018
Весь мир
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Путин посетит Совет сотрудничества высшего уровня РФ-Турция в Анкаре

Путин посетит Совет сотрудничества высшего уровня РФ-Турция в Анкаре

Пресс-служба Эрдогана сообщила, что президент РФ Владимир Путин нанесет официальный визит в Турцию. Поездка в Анкару запланирована на 3 и 4 апреля.

В рамках официального визита российского лидера в Турцию будет проведен Совет сотрудничества высшего уровня (ССВУ) РФ-Турция, во время совета будет организован саммит РФ-Турция-Иран по обстановке в Сирии. Планируется заложить фундамент турецкой АЭС «Аккую», строительством которой занимается Росатом.

Третьего апреля в Анкаре состоится седьмое заседание ССВУ под руководством Путина и турецкого лидера Эрдогана. В сообщении пресс-службы отмечается, что представители стран собираются детально рассмотреть сотрудничество и двусторонние отношения, а также обсудить вопросы региональных и мировых проблем. 

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Автор: Екатерина Розина
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