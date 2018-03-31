Транзит боевиков из Сирии в Европу проходит через Украину — МИД РФ 

Директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев сообщил, что сирийские боевики для выхода в Европу пользуются маршрутом, пролегающим через Украину, сообщает РИА Новости.

Рогачев объяснил, что западные партнеры сильно рискуют установив безвизовый режим с Украиной, так как беженцы из Ирака и Сирии попадают через Турцию на Украину, а оттуда запросто перебираются в страны Евросоюза. Директор добавил, что Турция предпринимает меры для предотвращения такого транзита террористов, однако поймать удается далеко не всех преступников. Решение ЕС ввести безвизовый режим с Украиной представитель МВД обозначил поддержанием русофобии и поощрением такого режима «европейской перспективой». Он подчеркнул, что обзавестись паспортом Украины не составляет труда, поэтому террористы стремятся переправиться именно туда. Рогачев отметил плохое влияние политизации на партнерское обеспечение безопасности в мире.

Основной проблемой директор считает не то, что террористы приезжают в регион, как было раньше, а в том, что теперь они сотнями и тысячами уезжают и растворяются в разных странах мира. Он добавил, что боевики не возвращаются в страны своего происхождения, так как они понимают, что власти имеют представление об их передвижениях. Так что теперь проблема «возвращенцев» перешла к третьим странам. По словам Рогачева, именно международное сотрудничество сможет обеспечить качественную антитеррористическую безопасность.

При этом большая часть боевиков возвращается не в государства происхождения, понимая, что правоохранительные органы могут иметь информацию об их передвижениях и соответствующим образом подготовиться. "Проблема "возвращенцев" стала теперь проблемой третьих стран. И ключевую роль именно в этом аспекте обеспечения антитеррористической безопасности может сыграть международное сотрудничество", — подчеркнул представитель МИД России.