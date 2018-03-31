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15:15   31 Марта 2018
Россия
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Грудинин берется за экологию, забыв о пайщиках

Грудинин берется за экологию, забыв о пайщиках

Выборы президента России прошли, а бывший кандидат от КПРФ Павел Грудинин, очевидно, не хочет расставаться с вниманием общественности.

В субботу, 31 марта, в поселке «Совхоза имени Ленина» состоится форум «Экологический конгресс», организованный лично главой предприятия, бывшим кандидатом в президенты России Павлом Грудининым. Программа мероприятия насчитывает почти 20 спикеров, в том числе координатора встречи Владимира Филина. Всех их заботливо подвезли к концертному залу совхоза на автобусе.

Грудинин, согласно программе форума, расскажет участникам встречи о самых «острых» проблемах экологии и предложит варианты их решения. Более того, он намерен представить на мероприятии новую экологическую организацию.

Однако спокойно провести встречу у него вряд ли получится. Члены общественной организации «Крестьянский фронт», узнав о запланированном мероприятии, напомнили Грудинину, что, помимо проблемы с мусором, ему надо решить как минимум еще одну: обманутые пайщики все еще ждут от него расчета.

Активисты предупредили бизнесмена, что устроят пикет перед зданием концертного зала, чтобы продемонстрировать участникам форума недобросовестное отношение Грудинина к бывшим сотрудникам, а также предостеречь их от пустой траты времени на, фактически, «спекулятивной» встрече.

«Кандидат в президенты намерен в очередной раз привлечь внимание к своей персоне», — объясняет причину организации «Экологического конгресса» председатель общественной организации «Крестьянский Фронт» Евгений Авсеенко.

Такое же мнение касательно причин проведения форума в совхозе высказала политолог и политтехнолог Наталья Елисеева в разговоре с Федеральным агентством новостей. Она объяснила, что после выборов большинство кандидатов исчезают из информационного пространства. Люди теряют к ним интерес. Чтобы не допустить этого, некоторые политики придумывают различные мероприятия.

Грудинин, очевидно, не исключение. До и во время избирательной кампании бизнесмен не проявлял никакого интереса к проблемам экологии. Теперь же, когда интерес к нему начал пропадать, он пытается сыграть на ситуации в Волоколамске, указывает эксперт. Политик хочет вернуться в материалы СМИ, поэтому организовал форум. Это предположение подтверждают также публикации в его «пабликах» в соцсетях после трагедии в Кемерове. Там активно распространялись фейки о сотнях погибших.

В то же время в действительности он не решил ни одной проблемы. Та же ситуация с обманутыми пайщиками. Грудинин просто игнорирует людей, очевидно, даже не планируя отдавать им долг.

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Автор: Лиза Сенная
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