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14:00   31 Марта 2018
Весь мир
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Пхеньян готовит новое ядерное испытание, заявил глава МИД Японии

Пхеньян готовит новое ядерное испытание, заявил глава МИД Японии

Пхеньян «изо всех сил» ведет подготовку к следующему ядерному испытанию. В настоящее время идет вывоз грунта из подземного тоннеля, где было проведено предыдущее испытание. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно, слова которого приводит агентство Kyodo.

Сделав такое категоричное заявление, глава японского внешнеполитического ведомства не пояснил, откуда у неготакая информация.

В сентябре прошедшего года КНДР провела шестое ядерное испытание. Вскоре после этого Пхеньян начал демонстрировать готовность к нормализации отношений с международным сообществом. В частности, 27 апреля должна состояться встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

5-6 марта представители Южной Кореи посетили Пхеньян, где встретились с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки и была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи двух корейских лидеров.

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Автор: Вячеслав Каширин
#кндр #политика #весь мир #мид японии #исытания
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