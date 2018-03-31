Кемеровчанин опубликовал видео первых секунд эвакуации в горящем ТРЦ «Зимняя вишня»

Потерявший семью на пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» Игорь Востриков опубликовал кадры с видеокамер на четвертом этаже здания. Запись подтверждает версию о неработающей сигнализации, так как видно, что люди не сразу поняли, что случилось.

На кадрах все люди, включая сотрудников «Зимней вишни» двигаются хаотично, а по помещению ползет дым, быстро перекрывая видимость. В МЧС подтвердили, что аварийные выходы в ТЦ были наглухо заперты. Отсутствовало и аварийное освящение, что мешало людям найти дорогу к спасению. Владелец компании, которой принадлежал торгово-развлекательный центр, арестован до 25 мая.

Также стало известно, что глава областного Госстройнадзора Танзилия Комкова пыталась скрыться от следствия. Ее доставили в Кемерово принудительно из Подмосковья.