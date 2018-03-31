Следствие намерено расширить круг фигурантов дела о пожаре в Кемерове

Планируются новые задержания по делу о пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове, заявил на встрече с родственниками погибших и пострадавшими председатель СК Александр Бастрыкин.

Пожар в ТЦ в Кемерове вспыхнул в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали.

Бастрыкин заметил, что следователи рассматривают различные версии причин пожара. В частности, те, которые озвучили журналисты. В рамках уголовного дела уже задержаны семь человек, но планируется больше задержаний.