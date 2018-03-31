Главный инспектор Госстройнадзора по Кемеровской области пыталась скрыться

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове глава инспекции областного Госстройнадзора Танзилия Комкова пыталась скрыться от следствия. Об этом заявил в cуде представитель регионального главка Следственного комитета.

Он сказал, что чиновница могла бы быть полезной в расследовании обстоятельств трагедии, но вместо этого улетела в Москву. Адвокат чиновницы сообщил, что поездка планировалась еще до пожара, к тому же у нее был обратный билет. Однако следователь отметил, что этот билет был возвратный, так что она могла и не лететь.

Комкову задержали в доме ее родственников или знакомых в Московской области. По словам представителя следствия, в Кемерово ее пришлось доставить принудительно.

Ранее в СК сообщили, что против Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли 64 человека, был возведен самовольно, без разрешения на строительство. Представитель СК заявил журналистам, что Комкову подозревают не во взяточничестве, а в том, что она действовала в интересах сына. Суд арестовал чиновницу до 25 мая.