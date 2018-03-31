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Экс-президент ХК «Адмирал» задержан по делу о хищении 752 миллионов рублей

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Экс-президент ХК «Адмирал» задержан по делу о хищении 752 миллионов рублей

Экс-президент ХК «Адмирал» задержан по делу о хищении 752 миллионов рублей

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13:37   31 Марта 2018
Россия
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Экс-президент ХК «Адмирал» задержан по делу о хищении 752 миллионов рублей

Экс-президент ХК «Адмирал» задержан по делу о хищении 752 миллионов рублей

Бывшего президента хоккейного клуба «Адмирал» Зиявудина Магомедова задержали на 48 часов. 

Магомедов является собственником группы «Сумма». МВД РФ проводит расследование, фигурантами которого стал сам бизнесмен и люди из его окружения. После проведения допроса по делу о хищении, Магомедов и его партнеры были задержаны, данную информацию ИА «Политика сегодня» подтвердил источник в силовых ведомствах. В компании экс-директора «Адмирала» информацию о задержании пока не подтверждают.

В пятницу, 30 марта, была проведена серия обысков в коммерческих организациях, которыми руководит Магомедов, также обыску подверглись дом бизнесмена и места проживания его родственников и партнеров, сообщает «Коммерсант».

Обыски были проведены в рамках расследования хищения свыше 752 миллионов рублей во время строительства стадиона «Арена Балтика» к ЧМ по футболу в Калининграде. Помимо этого уточняется, что в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере существуют и другие объекты, одним из которых связан с Новороссийским морским торговым портом (НМТП). Во время проверок у Магомедова изъяли оружие, законность хранения которого еще не подтверждена. 

Бизнесмены были задержаны только после проведения обысков, их доставили на допрос, который затянулся до ночи. В ходе выяснения обстоятельств фигурантов дела решили задержать еще на 48 часов. В настоящий момент следствие решает нужно ли арестовывать Магомедова и его партнеров или пока лишь выдать подписку о невыезде.

МВД заявило, что следствие выступает против распространения информации до выяснения деталей, сообщает «Коммерсант»

Официальный представитель группы компаний «Сумма» не подтверждает происходившие накануне обыски.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #общество #хищение #магомедов #хк арсенал
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