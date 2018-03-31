Грудинин назвал Зюганова своим личным психотерапевтом

Без него я бы не справился с избирательной кампанией на президентских выборах этого года, признался Павел Грудинин.

Слова главы Совхоза имени Ленина с пленума коммунистов передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Грудинин рассказал, что во время предвыборной гонки глава КПРФ Геннадий Зюганов буквально работал его психотерапевтом. Тот смотрел все дебаты кандидатов, анализировал их, а после рассказывал Грудинину, что получилось, а что - нет.