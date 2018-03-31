Новый договор Украины о дружбе с РФ станет очередной провокацией — Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что новый договор с Россией, который готовит МИД Украины, скорее всего будет очередной провокацией.

Накануне замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила о необходимости расторжения договора, подтверждающего дружбу между Россией и Украиной, однако добавила,что нужно создать новый договор в ином формате.

МИД Украины вынес предложения касательно выхода страны из органов СНГ и расторжения договора о дружбе и сотрудничестве с РФ.

Александр Пушков разместил на свой странице в Twitter сообщение, в котором говорится о том, что скорее всего стоит ожидать очередную провокацию от украинской стороны.

"Новый договор" с Россией, который начал готовить украинский МИД, будет очередной провокацией. Это можно предсказать с уверенностью. Ни на что иное киевские власти просто не способны. Очередное упражнение в зоне вражды и абсурда. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 31 марта 2018 г.

Договор о партнерстве между Россией и Украиной - это основополагающий документ в российско-украинских отношениях. Документ включал в себя пункт о стратегическом партнерстве стран. Он был утвержден и подписан в 1997 году.