КПРФ похвалила столичных демократов

Дмитрий Гудков и Максим Кац показали неплохие результаты на муниципальных выборах в Москве в прошлом году, заметил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Слова председателя КПРФ передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

На муниципальных выборах 2017 года Дмитрий Гудков и Максим Кац создали коалицию «Объединённые демократы» для поддержки желающих стать муниципальными депутатами. Демократы помогали кандидатам заполнять документы и вести кампанию. По итогам выборов 267 из 1046 депутатов, которые присоединились к проекту, стали депутатами.