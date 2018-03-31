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12:30   31 Марта 2018
Россия
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КПРФ похвалила столичных демократов

КПРФ похвалила столичных демократов

Дмитрий Гудков и Максим Кац показали неплохие результаты на муниципальных выборах в Москве в прошлом году, заметил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Слова председателя КПРФ передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

На муниципальных выборах 2017 года Дмитрий Гудков и Максим Кац создали коалицию «Объединённые демократы» для поддержки желающих стать муниципальными депутатами. Демократы помогали кандидатам заполнять документы и вести кампанию. По итогам выборов 267 из 1046 депутатов, которые присоединились к проекту, стали депутатами.

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Автор: Юлия Халус
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