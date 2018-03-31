Путин оценил стремление российских студентов участвовать в жизни страны

Президент РФ Владимир Путин отметил энтузиазм, с которым российские студенты берутся за востребованные временем проекты.

Российский лидер обратился к участникам съезда молодежной общественной организации «Российский студенческие отряды», текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

В сообщении говорится, что президент поприветствовал молодежь на IV съезде «Российских студенческих отрядов» и отметил их активную позицию и желание участвовать в жизни России. Путин оценил, что студенты открывают новые горизонты деятельности и отметил энтузиазм, с которым молодые люди берутся за работу над масштабными и амбициозными проектами, которые необходимы в настоящий момент.

Глава государства подчеркнул, что студенту выполняют серьезные задачи во всех отраслях деятельности страны. Школа студенческих отрядов учит молодежь быть полезными стране. По его словам, это позволяет будущим выпускникам приобрести профессиональные навыки, благодаря которым они смогут уверенно смотреть в будущее.