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12:02   31 Марта 2018
Россия
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Бастрыкин посетил народный мемориал в Кемерове

Бастрыкин посетил народный мемориал в Кемерове

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу, посвященному памяти жертв крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в УВД Самары (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская Краснодарского края (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы). Кемеровская трагедия особенно скорбна, так как около двух третей погибших — дети.

У мемориала Бастрыкин пообщался с горожанами и пообещал тщательно и объективно провести расследование трагедии.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #пожар #чп #общество #бастрыкин #кемерова
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