Гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» считает причиной пожара поджог 

ТРЦ «Зимняя вишня» принадлежит компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», генеральный директор Юлия Богданова задержана и дает показания в суде. Она заявила, что считает причиной пожара поджог.

В пятницу СК РФ задержал главу компании-собственника «Зимней вишни». В субботу, 31 марта, прошло заседание районного суда Кемерова для избрания меры пресечения.

Перед оглашением вердикта об аресте Богдавновй задали вопрос о причине пожара, гендиректор ответила, что считает основной причиной поджог. По ее словам, есть видео в интернете, которое это подтверждает. Богданова заявила, что поджог могли совершить подростки-хулиганы, с которыми у руководства комплекса возникали проблемы.

В неисправности противопожарной системы главный руководитель обвинила подрядчика. Она сообщила, что во время последней проверки МЧС, которая состоялась в мае прошлого года, у сотрудников ведомства были лишь небольшие замечания касательно номеров телефона для связи.

Накануне основные версии причин произошедшей трагедии в Кемерово озвучил глава СК Александр Бастрыкин, он сказал, что вероятнее всего произошло замыкание электрики, применение открытого огня следствие считает маловероятным.

Следствие сообщало, что сотрудники неоднократно ставили Богданову в известность о неполадках в системе безопасности, однако с ее стороны никаких действий не было предпринято. Отмечается, что ответственным лицом за безопасность является именно Богданова.

Суд вынес решение арестовать генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову сроком до 25 мая.