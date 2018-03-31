Американку приговорили к пяти годам тюрьмы за незаконное голосование на выборах президента

В американском штате Техас женщину приговорили к пяти годам тюремного заключения за то, что она, не имея избирательного права, проголосовала на выборах президента США в 2016 году. Об этом сообщило Fox News.

По данным агентства, ранее она была осуждена за нарушение налогового законодательства. К моменту голосования женщина уже вышла из тюрьмы, но срок приговора к моменту выборов еще не закончился.

По законам штата, осужденные не могут голосовать на выборах до тех пор, пока срок их приговора не истечет. Это же правило распространяется и на период «контролируемого выпуска», когда осужденному назначают специального проверяющего, который какое-то время следит за освобожденным из тюрьмы человеком. Женщина проголосовала на выборах именно в этот период.

На суде она заявила, что за все время заключения и после выхода из нее ей никто не сообщал о данном ограничении. К тому же, по ее словам, она и вовсе не собиралась голосовать, но ее уговорила сделать это мать.