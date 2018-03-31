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12:08   31 Марта 2018
Весь мир
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Россия намерена выслать из страны 50 британских дипломатов

Россия намерена выслать из страны 50 британских дипломатов

Сейчас разница в численности российской и британской дипмиссий составляет примерно 50 человек, рассказала журналистам в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Получается, что для паритета с Россией Великобритании придется сократить количество своих дипломатов на 50 человек.

Великобритания ранее выслала из страны 23 российских дипломатов, обвинив Россию в нападении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Тот попал в реанимацию 4 марта из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон уверяет, что отравляющее вещество разработали в СССР.

Россия отрицает причастность к покушению. Более того, во внешнеполитическом ведомстве РФ заметили, что ни в СССР, ни в России не разрабатывалось вещества, о котором говорят британцы. В ответ на действия Лондона Москва выдворила из страны 23 представителей британской дипмиссии.

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Автор: Юлия Халус
#россия #великобритания #политика #новости #весь мир
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