Россия намерена выслать из страны 50 британских дипломатов

Сейчас разница в численности российской и британской дипмиссий составляет примерно 50 человек, рассказала журналистам в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Получается, что для паритета с Россией Великобритании придется сократить количество своих дипломатов на 50 человек.

Великобритания ранее выслала из страны 23 российских дипломатов, обвинив Россию в нападении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Тот попал в реанимацию 4 марта из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон уверяет, что отравляющее вещество разработали в СССР.

Россия отрицает причастность к покушению. Более того, во внешнеполитическом ведомстве РФ заметили, что ни в СССР, ни в России не разрабатывалось вещества, о котором говорят британцы. В ответ на действия Лондона Москва выдворила из страны 23 представителей британской дипмиссии.