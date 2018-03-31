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ВСУ нарушили «пасхальное перемирие» 19 раз за сутки

ВСУ нарушили «пасхальное перемирие» 19 раз за сутки

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силовики обстреливали из пулеметов позиции Народной милиции, сообщает РИА Новости.

В прошлую пятницу, 30 марта, вступило в силу «пасхальное перемирие», но это не помешало украинским силовикам нарушать все условия данного соглашения.

Марочко сообщил об обстрелах неподалеку от населенного пункта Калиново. По его словам, ВСУ нарушают перемирие уже вторые сутки, всего зарегистрирована 19 нарушений.

Информации о пострадавших пока не поступало.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #лнр #политика #обстрелы #общество #весь мир #марочко
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