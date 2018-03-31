Зюганов: Собчак пока не готова к серьезной политике

Либералы на выборах президента этого года с треском провалились, заметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Сумма голосов, отданных россиянами за либеральных кандидатов в президенты РФ (Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Борис Титов) на текущих выборах, составила 3,5%.

Лидер коммунистов назвал эти результаты полным крахом. Он также заметил, что кандидат от партии «Гражданская инициатива», журналистка Ксения Собчак пока абсолютно не готова к серьезной политике.

Слова Зюганова передает с пленума КПРФ корреспондент ИА «Политика Сегодня».