Путин поздравил иудеев с праздником Песах

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Президент отметил особую значимость этого праздника для евреев всего мира. Он отметил, что особо почитаемый иудеями праздник напоминает о наиважнейшей вехе в истории еврейского народа — избавлении от рабства, обретении свободы, достоинства.

«Пейсах обращает верующих к непреходящим духовно-нравственным ценностям иудаизма, идеалам справедливости и добра», — написал глава государства.

Песах — один из древнейших иудейских праздников. Он посвящен самому главному событию библейской истории, от которого начинается отсчет истории еврейского народа, — Исходу из Египта и освобождению евреев от многовекового рабства.