Израильская армия подтвердила информацию о крушении своего беспилотника в Ливане  

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что падение израильского беспилотника на юге Ливана действительно было.

В заявлении указано, что риски утечки информации отсутствуют, ведется работа по изучению причин происшествия.

Сообщение пресс-службы уточняет, что крушение произошло ночью с 30 на 31 марта. Падение произошло на юге Ливана по причине поломки технического обеспечения. В связи с падением беспилотного летательного аппарата никто не пострадал, судно упало на незаселенной территории. ЦАХАЛ расследует детали происшествия.

О падении израильского беспилотника объявили в эфире телеканала «Al-Manar».