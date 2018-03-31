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11:22   31 Марта 2018
Весь мир
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Израильская армия подтвердила информацию о крушении своего беспилотника в Ливане  

Израильская армия подтвердила информацию о крушении своего беспилотника в Ливане  

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что падение израильского беспилотника на юге Ливана действительно было.

В заявлении указано, что риски утечки информации отсутствуют, ведется работа по изучению причин происшествия.  

Сообщение пресс-службы уточняет, что крушение произошло ночью с 30 на 31 марта. Падение произошло на юге Ливана по причине поломки технического обеспечения. В связи с падением беспилотного летательного аппарата никто не пострадал, судно упало на незаселенной территории. ЦАХАЛ расследует детали происшествия.

О падении израильского беспилотника объявили в эфире телеканала «Al-Manar».

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #израиль #общество #весь мир #ливан #беспилотник
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