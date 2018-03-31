Лондон отрицает связь досмотра рейса компании «Аэрофлот» с инцидентом в Солсбери

Газета Daily Telegraph сообщает, ссылаясь на источники в британских властях, что досмотр российского самолета в аэропорту «Хитроу» не имеет связи с «делом Скрипаля».

В публикации говорится, что проверка является обычной мерой для самолетов, прибывающих из стран повышенного риска таких, как Россия. А к расследованию вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии такие досмотры не имеют никакого отношения.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это событие, назвав его очередной провокацией правительства Великобритании. По словам Захаровой, Британия могла так поступить для того, чтобы спасти свою подорванную репутацию после всех заявлений вокруг нападения на чету Скрипалей в Солсбери.

Рейс был подвергнут проверке британских пограничных таможенных служб в пятницу, 30 марта. Сотрудники ведомства не предоставили объяснения причины досмотра самолета А321 компании «Аэрофлот», который прибыл в «Хитроу» из «Шереметьево». После происшествия лайнер отправился в Москву.