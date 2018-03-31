Мы в соц.сетях:
Гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» считает причиной пожара поджог 

Гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» считает причиной пожара поджог 

 Бастрыкин посетил народный мемориал в Кемерове

Бастрыкин посетил народный мемориал в Кемерове
ВСУ нарушили «пасхальное перемирие» 19 раз за сутки

ВСУ нарушили «пасхальное перемирие» 19 раз за сутки

 Порошенко обвинил сторонников «Северного потока - 2» в экономических проблемах Украины

Порошенко обвинил сторонников «Северного потока - 2» в экономических проблемах Украины
Россия намерена выслать из страны 50 британских дипломатов

Россия намерена выслать из страны 50 британских дипломатов

 Американку приговорили к пяти годам тюрьмы за незаконное голосование на выборах президента

Американку приговорили к пяти годам тюрьмы за незаконное голосование на выборах президента
Гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» считает причиной пожара поджог 

Гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» считает причиной пожара поджог 

 Бастрыкин посетил народный мемориал в Кемерове

Бастрыкин посетил народный мемориал в Кемерове
ВСУ нарушили «пасхальное перемирие» 19 раз за сутки

ВСУ нарушили «пасхальное перемирие» 19 раз за сутки

 Порошенко обвинил сторонников «Северного потока - 2» в экономических проблемах Украины

Порошенко обвинил сторонников «Северного потока - 2» в экономических проблемах Украины
Россия намерена выслать из страны 50 британских дипломатов

Россия намерена выслать из страны 50 британских дипломатов

 Американку приговорили к пяти годам тюрьмы за незаконное голосование на выборах президента

Американку приговорили к пяти годам тюрьмы за незаконное голосование на выборах президента
11:17   31 Марта 2018
Ближнее зарубежье
58

Порошенко обвинил сторонников «Северного потока - 2» в экономических проблемах Украины

Порошенко обвинил сторонников «Северного потока - 2» в экономических проблемах Украины

Реализация проекта газопровода «Северный поток - 2» лишит Украину ежегодного дохода от пошлин за транзит газа в виде двух миллиардов долларов, сетует украинский лидер Петр Порошенко.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Президент Незалежной заявил, что все сторонники «Северного потока - 2» - союзники России и «ее гибридной войны». Ведь когда газопровод, огибающий украинскую территорию, построят, Россия избавится от необходимости платить Украине за транзит газа в Европу. Тогда Киев лишиться двух миллиардов долларов ежегодного дохода, жалуется Порошенко.

Кроме того, считает глава государства, «Газпром» после реализации проекта сократит объемы подачи газа на Украину.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #ес #порошенко #украина #экономика #новости #северный поток - 2
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера Россия
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера
И посоветовал пользователям проверять информацию в интернете, чтобы не кормить блогеров, зарабатывающих на человеческом горе.
19:40   30 Марта 2018
135
Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции Весь мир

Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции

18:21   30 Марта 2018
154
Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона» Ближнее зарубежье

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

18:03   30 Марта 2018
6601
Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса Россия

Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

16:07   30 Марта 2018
86
Новости smi2.ru
Садитесь, четыре. Учителя и директора, попавшиеся на вбросах, пока работают в школах

Садитесь, четыре. Учителя и директора, попавшиеся на вбросах, пока работают в школах

 А люди работают

А люди работают

 Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

 Медведев поздравил народного артиста Александра Збруева с юбилеем

Медведев поздравил народного артиста Александра Збруева с юбилеем