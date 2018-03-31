Порошенко обвинил сторонников «Северного потока - 2» в экономических проблемах Украины

Реализация проекта газопровода «Северный поток - 2» лишит Украину ежегодного дохода от пошлин за транзит газа в виде двух миллиардов долларов, сетует украинский лидер Петр Порошенко.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Президент Незалежной заявил, что все сторонники «Северного потока - 2» - союзники России и «ее гибридной войны». Ведь когда газопровод, огибающий украинскую территорию, построят, Россия избавится от необходимости платить Украине за транзит газа в Европу. Тогда Киев лишиться двух миллиардов долларов ежегодного дохода, жалуется Порошенко.

Кроме того, считает глава государства, «Газпром» после реализации проекта сократит объемы подачи газа на Украину.