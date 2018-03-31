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11:04   31 Марта 2018
Россия
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Медведев поздравил народного артиста Александра Збруева с юбилеем

Медведев поздравил народного артиста Александра Збруева с юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму народному артисту РСФСР, актеру театра и кино Александру Збруеву. Популярному актеру исполнилось 80 лет. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Медведев написал, что какую роль бы не играл Збруев в кино и театре «Ленком», это всегда яркое перевоплощение, виртуозная импровизация, обаяние и элегантность.

«Именно поэтому зрители всегда ждут ваших новых работ, ходят в театр, чтобы снова увидеть любимого артиста и подарить ему бурные овации», — написал глава правительства.

Уже в начале 1970-х Александр Збруев стал одним из самых популярных актеров советского кино. В те годы наиболее удачными фильмами актера стали: «Круг» (1972), «Большая перемена» (1972-1973), где Збруев исполнил роль Григория Ганжи, романтическая мелодрама Андрея Кончаловского «Роман о влюбленных» (1974), где он сыграл хоккеиста Волина.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #медведев #общество #юбилей #збруев
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