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Весь мир
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Минобороны продлило гумпаузы в Восточной Гуте, чтобы продолжить вывод боевиков

Минобороны продлило гумпаузы в Восточной Гуте, чтобы продолжить вывод боевиков

Российский Центр примирения в Сирии принял решение о продлении гуманитарных пауз для того, чтобы вывести оставшихся боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» из Восточной Гуты. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ведомство продолжает с помощью камер видеонаблюдения следить за выходом мирных жителей из этого пригорода Дамаска. За все время действия гуманитарных пауз коридорами воспользовались более 150 тысяч человек. Для боевиков предусмотрен отдельный коридор. Им позволено иметь при себе только автомат с одним магазином патронов. Попытки пронести больше оружия и боеприпасов, а также пояса шахидов, пресекаются.

Кроме того, при содействии Центра по примирению враждующих сторон проводится возврат мирных жителей в те населенные пункты Восточной Гуты, которые уже покинули боевики. Там им оказывается гуманитарная и медицинская помощь.

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Автор: Вячеслав Каширин
#сирия #весь мир #минобороны рф #восточная гута #гумпаузы
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