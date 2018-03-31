Глава компании-собственника «Зимней вишни» обжалует свой арест

Гендиректор фирмы-собственника сгоревшего кемеровского ТЦ Юлия Богданова заявила о намерении обжаловать решение суда о своем аресте.

Заводский районный суд Кемерово в субботу обвинил Богданову в нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели 64 человек, и арестовал ее до 25 мая. На вопрос журналистов, собирается ли она опротестовать решение суда, женщина ответила утвердительно.

В то же время адвокат Богдановой Эдгар Тербалян сказал РИА Новости, что они с клиенткой еще обсудят этот вопрос.

В воскресенье, 25 марта, в кемеровском торговом центре вспыхнул пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе дети. Очевидцы трагедии заявили, что противопожарная сигнализация, установленная в здании, не сработала.