Гендиректора фирмы-собственника «Зимней вишни» арестовали до 25 мая

Главу компании, которая владеет зданием торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, Юлию Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к гибели 64 человек.

Заводский районный суд города в субботу удовлетворил просьбу следствия и арестовал Богданову на месяц и 25 дней: до 25 мая.

СК РФ обвиняет гендиректора фирмы-собственника ТЦ в пренебрежении обращениями арендаторов помещений в центре, которые неоднократно жаловались на неисправность системы пожарной безопасности.

Пожар в кемеровском торговом центре вспыхнул в минувшее воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Очевидцы случившегося уверяют, что сигнализация, оповещающая о воспламенении, не сработала.