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Памфилову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

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Глава компании-собственника «Зимней вишни» обжалует свой арест

Глава компании-собственника «Зимней вишни» обжалует свой арест

 Гендиректора фирмы-собственника «Зимней вишни» арестовали до 25 мая

Гендиректора фирмы-собственника «Зимней вишни» арестовали до 25 мая
Памфилову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Памфилову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

 Депутат Рады: Из-за Порошенко Украине уже никто не верит

Депутат Рады: Из-за Порошенко Украине уже никто не верит
Минобороны продлило гумпаузы в Восточной Гуте, чтобы продолжить вывод боевиков

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10:43   31 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Памфилову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Памфилову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попала в список украинского сайта «Миротворец» из-за проведения выборов в Крыму.

В сообщении на сайте говорится о том, что Памфилова участвовала в покушении на целостность и безопасность Украины, преследуя цель проникновения на территорию Крыма, оккупированного российскими захватчиками. Также главу ЦИК обвиняют в пропаганде против Украины.

Сайт «Миротворец» зарекомендовал себя как скандальная платформа, на которой постоянно появляются публикации с личными данными журналистов и ополченцев ДНР и ЛНР. Также на сайте публикуют сведения обычных людей, которые по мнению руководства портала являются «изменниками родины». Это делается для того, чтобы далее люди испытывали прессинг и преследования, а также получали угрозы в свой адрес. Представитель МИД РФ Мария Захарова уже критиковала действия «Миротворца», она считает, что их публикации можно расценивать прямым призывом к расправе над представителями СМИ. Не так давно в базу данных сайта были внесены российские деятели культуры.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #захарова #украина #крым #политика #памфилова #общество #весь мир #миротворец
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