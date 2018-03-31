Памфилову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попала в список украинского сайта «Миротворец» из-за проведения выборов в Крыму.

В сообщении на сайте говорится о том, что Памфилова участвовала в покушении на целостность и безопасность Украины, преследуя цель проникновения на территорию Крыма, оккупированного российскими захватчиками. Также главу ЦИК обвиняют в пропаганде против Украины.

Сайт «Миротворец» зарекомендовал себя как скандальная платформа, на которой постоянно появляются публикации с личными данными журналистов и ополченцев ДНР и ЛНР. Также на сайте публикуют сведения обычных людей, которые по мнению руководства портала являются «изменниками родины». Это делается для того, чтобы далее люди испытывали прессинг и преследования, а также получали угрозы в свой адрес. Представитель МИД РФ Мария Захарова уже критиковала действия «Миротворца», она считает, что их публикации можно расценивать прямым призывом к расправе над представителями СМИ. Не так давно в базу данных сайта были внесены российские деятели культуры.