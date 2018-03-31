Франция заявила о готовности участвовать в конструктивном диалоге с РФ по всем международным вопросам

Париж выразил сожаления о высылке из России французских дипсотрудников, при этом отмечается, что правительство страны заинтересовано в двустороннем диалоге с Москвой.

Накануне Россия в качестве ответных мер выслала четырех французский дипломатов, объявив их персонами нон грата.

На официальном сайте МИД Франции появилось сообщение, в котором говорится, что Париж не удивлен тем, что РФ выслала французских дипломатических сотрудников. Франция сожалеет об этом, однако помнит, что РФ не дала никаких объяснений по отравлению семьи Скрипалей в Солсбери. Уточняется, что правительство страны высылало российских дипломатов так как «полностью солидарно» с позицией Британии по данному инциденту.

Однако в сообщении отдельно отмечается, что Франция готова участвовать в конструктивном диалоге с РФ относительно всех международных вопросов.