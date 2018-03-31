Депутат Рады: Из-за Порошенко Украине уже никто не верит

После Мюнхенской конференции и всех остальных мировых собраний, где президент Петр Порошенко представлял Украину, интерес и доверие к стране сильно упали, заметил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности состоялась 16-18 февраля. Украинский президент Петр Порошенко в ходе своего выступления на встрече упомянул о ситуации в Донбассе, вопрос ввода миротворцев на юго-восток страны и строительство «Северного потока - 2».

Мураев заметил, что высказывания Порошенко на международных встречах сильно подпортили имидж Украины. Интерес к Киеву снизился. Ему больше никто не верит.