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Депутат Рады: Из-за Порошенко Украине уже никто не верит

Депутат Рады: Из-за Порошенко Украине уже никто не верит

После Мюнхенской конференции и всех остальных мировых собраний, где президент Петр Порошенко представлял Украину, интерес и доверие к стране сильно упали, заметил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности состоялась 16-18 февраля. Украинский президент Петр Порошенко в ходе своего выступления на встрече упомянул о ситуации в Донбассе, вопрос ввода миротворцев на юго-восток страны и строительство «Северного потока - 2».

Мураев заметил, что высказывания Порошенко на международных встречах сильно подпортили имидж Украины. Интерес к Киеву снизился. Ему больше никто не верит.

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Автор: Юлия Халус
#порошенко #украина #политика #рада #новости #весь мир
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