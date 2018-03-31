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 Гендиректора фирмы-собственника «Зимней вишни» арестовали до 25 мая

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10:07   31 Марта 2018
Весь мир
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Антонов: США пытаются заставить российских дипломатов предать родину

Антонов: США пытаются заставить российских дипломатов предать родину

Вашингтон всячески пытается вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами и предлагает им установить «неформальные отношения на взаимовыгодной основе», рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

Ранее о провокациях против российских дипломатов со стороны американских спецслужб сообщал МИД РФ. Антонов подтвердил, что американцы пытаются установить некие неформальный отношения с представителями российской дипмиссии, которым надлежит покинуть страну. По сути дела, отметил посол РФ, Вашингтон хочет заставить дипломатов предать родину.

К сожаления, подчеркнул Антонов, этот случай не единственный, поэтому о нем проинформируют Москву.

США выдворили из страны 60 российских дипломатов и закрыли российское генконсульство в Сиэтле. Американцы заявили, что делают это в знак солидарности с Лондоном в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Однако Антонов сомневается, что причина действительно в этом. Российский посол уверен, что Вашингтон воспользовался поводом, чтобы спровоцировать очередной всплеск русофобии в стране.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #дипломаты #политика #новости #весь мир #скрипаль
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