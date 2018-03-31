Мы в соц.сетях:
Глава компании-собственника «Зимней вишни» обжалует свой арест

Глава компании-собственника «Зимней вишни» обжалует свой арест

 Гендиректора фирмы-собственника «Зимней вишни» арестовали до 25 мая

Гендиректора фирмы-собственника «Зимней вишни» арестовали до 25 мая
Памфилову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Памфилову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

 Депутат Рады: Из-за Порошенко Украине уже никто не верит

Депутат Рады: Из-за Порошенко Украине уже никто не верит
Минобороны продлило гумпаузы в Восточной Гуте, чтобы продолжить вывод боевиков

Минобороны продлило гумпаузы в Восточной Гуте, чтобы продолжить вывод боевиков

 Франция заявила о готовности участвовать в конструктивном диалоге с РФ по всем международным вопросам

Франция заявила о готовности участвовать в конструктивном диалоге с РФ по всем международным вопросам
Глава компании-собственника «Зимней вишни» обжалует свой арест

Глава компании-собственника «Зимней вишни» обжалует свой арест

 Гендиректора фирмы-собственника «Зимней вишни» арестовали до 25 мая

Гендиректора фирмы-собственника «Зимней вишни» арестовали до 25 мая
Памфилову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Памфилову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

 Депутат Рады: Из-за Порошенко Украине уже никто не верит

Депутат Рады: Из-за Порошенко Украине уже никто не верит
Минобороны продлило гумпаузы в Восточной Гуте, чтобы продолжить вывод боевиков

Минобороны продлило гумпаузы в Восточной Гуте, чтобы продолжить вывод боевиков

 Франция заявила о готовности участвовать в конструктивном диалоге с РФ по всем международным вопросам

Франция заявила о готовности участвовать в конструктивном диалоге с РФ по всем международным вопросам
9:35   31 Марта 2018
Весь мир
50

Более 150 тысяч человек покинули Восточную Гуту

Более 150 тысяч человек покинули Восточную Гуту

Минобороны России продолжает с помощью камер видеонаблюдения следить за выходом мирных жителей САР из пригорода Дамаска.

За все время действия гумпауз, отметили в оборонном ведомстве, гуманитарными коридорами воспользовались свыше 150 тысяч человек. Операция продолжается.

Кроме того, при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в САР проводится возврат мирного населения в населенные пункты Восточной Гуты, которые уже освободили от боевиков. Там сирийцам оказывают гуманитарную и медицинскую помощь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#сирия #новости #весь мир #восточная гута
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера Россия
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера
И посоветовал пользователям проверять информацию в интернете, чтобы не кормить блогеров, зарабатывающих на человеческом горе.
19:40   30 Марта 2018
127
Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции Весь мир

Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции

18:21   30 Марта 2018
143
Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона» Ближнее зарубежье

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

18:03   30 Марта 2018
6305
Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса Россия

Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

16:07   30 Марта 2018
86
Новости smi2.ru
Садитесь, четыре. Учителя и директора, попавшиеся на вбросах, пока работают в школах

Садитесь, четыре. Учителя и директора, попавшиеся на вбросах, пока работают в школах

 А люди работают

А люди работают

 Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

 Умерла народная артистка России Наталья Попович

Умерла народная артистка России Наталья Попович