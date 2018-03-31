Более 150 тысяч человек покинули Восточную Гуту

Минобороны России продолжает с помощью камер видеонаблюдения следить за выходом мирных жителей САР из пригорода Дамаска.

За все время действия гумпауз, отметили в оборонном ведомстве, гуманитарными коридорами воспользовались свыше 150 тысяч человек. Операция продолжается.

Кроме того, при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в САР проводится возврат мирного населения в населенные пункты Восточной Гуты, которые уже освободили от боевиков. Там сирийцам оказывают гуманитарную и медицинскую помощь.