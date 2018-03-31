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Гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» не знала о проблемах с безопасностью

Гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» не знала о проблемах с безопасностью

Здание ТРЦ «Зимняя вишня» принадлежало организации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которым руководила Юлия Богданова. Гендиректор была задержана и в настоящий момент находится в здании Заводского районного суда Кемерова.

Главный руководитель комбината Богданова заявила в Заводском районном суде Кемерова, что состояние помещения и  безопасности ТРЦ ее устраивало, она отметила, что у нее не было данных о поломках противопожарной системы.

Богданова сказала, что она бы обязательно приняла меры и решила этот вопрос, если бы у нее были данные о том, что такая проблема существует. Она указала, что работой систем противопожарного обеспечения занимался технический директор Георгий Соболев, по ее словам, он руководил и контролировал подрядчика.

Генеральный начальник организации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова задержана в пятницу, 30 марта. Здание ТРЦ «Зимняя вишня» являлось собственностью комбината. СК РФ сообщил, что Богданова была ответственным лицом за обеспечение систем безопасности в здании комплекса.  Следствием установлено, что руководителю неоднократно докладывали о нарушениях и поломках в работе противопожарной системы.

В настоящий момент проходит заседание по избранию меры пресечения в районном суде Кемерова.

 

сенье, 25 марта.

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Автор: Екатерина Розина
#суд #россия #кемерово #общество #зимняя вишня
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