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Глава компании-собственника «Зимней вишни» обжалует свой арест

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 Гендиректора фирмы-собственника «Зимней вишни» арестовали до 25 мая

Гендиректора фирмы-собственника «Зимней вишни» арестовали до 25 мая
Памфилову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Памфилову внесли в базу данных сайта «Миротворец»

 Депутат Рады: Из-за Порошенко Украине уже никто не верит

Депутат Рады: Из-за Порошенко Украине уже никто не верит
Минобороны продлило гумпаузы в Восточной Гуте, чтобы продолжить вывод боевиков

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 Франция заявила о готовности участвовать в конструктивном диалоге с РФ по всем международным вопросам

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9:28   31 Марта 2018
Россия
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Медведев утвердил программу для Курчатовского института, рассчитанную до 2022 года

Медведев утвердил программу для Курчатовского института, рассчитанную до 2022 года

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее программу деятельности Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» до 2022 года. Документ размещен на сайте правительства.

В перечне главных задач программы одним из первых находится пункт: создание образцов новой техники, которая соответствует наиболее важным научным и технологическим направлениям РФ. Далее говорится о проектировании, создании и вводе в пользование новых установок для исследовательских и экспериментальных комплексов. Это тоже немаловажно. Внимание намерены уделить и развитию технологического потенциала промышленности России, а также некоторым другим серьезным областям. Завершает перечень пункт: формирование нового поколения специалистов и исследователей.

Объем финансирования – 172,94 миллиарда рублей.  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #медведев #наука #общество #курчатовский институт
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