Медведев утвердил программу для Курчатовского института, рассчитанную до 2022 года

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее программу деятельности Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» до 2022 года. Документ размещен на сайте правительства.

В перечне главных задач программы одним из первых находится пункт: создание образцов новой техники, которая соответствует наиболее важным научным и технологическим направлениям РФ. Далее говорится о проектировании, создании и вводе в пользование новых установок для исследовательских и экспериментальных комплексов. Это тоже немаловажно. Внимание намерены уделить и развитию технологического потенциала промышленности России, а также некоторым другим серьезным областям. Завершает перечень пункт: формирование нового поколения специалистов и исследователей.

Объем финансирования – 172,94 миллиарда рублей.