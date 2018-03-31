Гуманитарную помощь из Азербайджана передали в Кемерово

Порядка 1,8 тонны гуманитарной помощи доставили в Кемерово для пострадавших при пожаре в торговом комплексе.

Большую часть там занимают продукты питания. Сбором занимался Фонд памяти президента Азербайджана Гейдара Алиева. Его создали в 2004 году. Фонд занимается научно-образовательными, спортивными проектами и оказывает поддержку нуждающимся.

Помочь пострадавшим стремятся и другие организации, а также министерство юстиции России.

Крупномасштабный пожар произошел 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Согласно последним данным, погибли 64 человека. Около двух третей погибших – дети.