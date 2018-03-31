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Российское посольство обеспечит права экстрадированного в США Никулина

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8:51   31 Марта 2018
Весь мир
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Российское посольство обеспечит права экстрадированного в США Никулина

Российское посольство обеспечит права экстрадированного в США Никулина

Гражданина РФ Евгения Никулина экстрадировали из Чехии в США и обвиняют в компьютерных преступлениях. Посольство России сообщило, что предпримет меры в целях обеспечения его законных прав.

Делом занимается федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии. Российское посольство намерено связаться с задержанным россиянином и его защитой с целью обеспечения его законных прав. Никулин официально заявил о своей невиновности.

Сотрудники полиции Чехии совместно с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов задержали Никулина в Праге 5 октября почти два года назад. Его обвиняют в незаконном получении доступа к информации из LinkedIn и серверов Dropbox, а также Formspring.

В 2016 году наряду с американским ордером на арест хакера Чехия получила и российский ордер. В РФ Никулина обвиняют в краже свыше трех тысяч долларов через систему Webmoney. Весной прошлого года чешский суд постановил, что выдать россиянина можно как России, так и Соединенным Штатам.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #чехия #хакер #никулин
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