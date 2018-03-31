Южнокорейские артисты вылетели в КНДР для участия в концертах

Артисты, спортсмены и журналисты из Южной Кореи в составе 120 человек 31 марта вылетели в Пхеньян.

Агентство Ренхап сообщило, что первый концерт пройдет в Восточнопхеньянском большом театре 1 апреля. Второе выступление запланировано совместно с северокорейскими артистами в спортивном комплексе «Рюген» на 3 апреля.

Концерты южнокорейских поп-исполнителей в КНДР пройдут впервые с 2005 года.

Помимо музыкальных номеров пройдут выступления по тхэквондо.

О предстоящих мероприятиях договорились 20 марта.

В целом, отношения между Югом и Севером стали улучшаться. На конец апреля назначен саммит лидеров двух государств.