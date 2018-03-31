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7:52   31 Марта 2018
Весь мир
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«Конгресс русских американцев» направил Трампу письмо с жалобой на дискриминацию

«Конгресс русских американцев» направил Трампу письмо с жалобой на дискриминацию

Общественная организация «Конгресс русских американцев» в послании американскому лидеру Дональду Трампу пожаловалась на дискриминацию в Соединенных Штатах.

Авторы письма подчеркнули, что не являются сторонниками действующего курса российско-американских отношений. Он стал серьезной помехой для диалога. Помимо этого, русские американцы, которых в Соединенных Штатах около пяти миллионов, столкнулись с дискриминацией, сказано в послании.

Письмо содержит упоминание о выборах. Авторы напоминают, что большая часть американского общества проголосовала за Трампа, надеясь на улучшение отношений с российской стороной. Американского лидера обвинили в отказе от своего предвыборного обещания, в котором говорилось об улучшении двусторонних отношений.

Высылку дипломатических сотрудников РФ тоже указали в послании. По мнению участников организации, делать выводы о причастности России к «делу Скрипаля» еще слишком рано.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #политика #трамп #конгресс русских американцев
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