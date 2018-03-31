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7:27   31 Марта 2018
Весь мир
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Более 500 древних артефактов нашли в Китае

Более 500 древних артефактов нашли в Китае

Археологи оценили возраст найденных артефактов, количество которых уже свыше 500. Они располагались в провинции Хэйлунцзян. Им около четырех тысяч лет, сообщило агентство Синьхуа.

Находки из древних руин Хунхэ, что расположены у реки Нэньцзян оказались действительно ценными. Замдиректора института культурного наследия провинции Чжан Вэй рассказал, что именно нашли китайские специалисты. Среди артефактов оказалась глиняная посуда, сосуды, различные изделия из камня и костей, орудия труда.

5 лет назад начали вести раскопки. Снала археологи обнаружили на том участке территории две древние гробницы, а затем руины эпохи неолита. Имеющиеся на сегодняшний день открытия смогли перевернуть представления ученых о том, что жившие там племена гоминидов не имели больших мест постоянных стоянок. Более того, там нашли кольцеобразные траншеи. Есть вероятность, что они служили для оборонительных целей. Это может указывать на имеющиеся межплеменные конфликты в то время.

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Автор: Анастасия Аои
#китай #археологи #артефакты #хэйлунцзян #нэньцзян
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