Болид Formula E посоревновался в скорости с самолетами

Заезд болида Spark SRT_01E, соревновавшегося с двумя пассажирскими самолетами компании Qatar Airways, прошел в аэропорту Дохи.

Гонку засняли на видео. Ролик разместили на Youtube на канале корпорации ABB Group.

Газета Gulf Times сообщила, что управлял болидом бельгийский автогонщик Жером Д'Амброзио. Соревноваться в скорости пришлось с взлетающим лайнером Airbus и приземляющимся Boeing 787 Dreamliner.

В случае с лайнером сначала присутствовала небольшая разница в скорости в пользу болида, но затем воздушное судно стало обгонять спортивную машину.

Провели скоростные измерения. Самая большая скорость болида во время состязания – 225 километров в час. Этот показатель у лайнера до отрыва от земли составил 944 километра в час.

Qatar Airways стала официальным спонсором гонок серии E-Prix, которые пройдут в Париже и Нью-Йорке. На пресс-конференции в Дохе, представитель авиакомпании подтвердил эту информацию.