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Госдума рассмотрит законопроект о датчиках утечки бытового газа в квартирах

Госдума рассмотрит законопроект о датчиках утечки бытового газа в квартирах

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6:43   31 Марта 2018
Россия
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Госдума рассмотрит законопроект о датчиках утечки бытового газа в квартирах

Госдума рассмотрит законопроект о датчиках утечки бытового газа в квартирах

Госдума рассмотрит законопроект, предлагающий обязать при проектировании зданий учитывать показатель защиты от загазованности помещений.

Об этом свидетельствуют данные электронной базы законопроектов. Оснастить квартиры газосигнализаторами решили в связи с возросшим числом крупных аварий и инцидентов, связанных с неисправностями газового оборудования или неправильным обращением с ним граждан. Создатели проекта убеждены, что более эффективно будет установить его именно в каждой квартире с возможностью выдачи данных с него в мониторинговые центры. Таким образом, появится возможность обнаружить повышение концентрации бытового газа на ранней стадии и автоматически проинформировать диспетчерские службы об аварийном случае

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Автор: Анастасия Аои
#россия #госдума #закон #политика #бытовой газ #газосигнализаторы
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