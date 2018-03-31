Россия подтвердила готовность предоставить площадку для встречи лидеров Израиля и Палестины

Зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Владимир Сафронков на экстренном заседании Совета Безопасности сообщил, что Россия готова предоставить площадку для переговоров лидеров Израиля и Палестины.

Он отметил, что нужен созыв прямых переговоров между палестинцами и израильтянами по вопросам окончательного статуса, включая Иерусалим. Такую информацию сообщает РИА «Новости».

30 марта на границе сектора Газа с Израилем прошли манифестации в память о погибших в 1976 году палестинцах. В некоторых районах они закончилась кровопролитием. Как минимум 17 человек погибли. Не обошлось без пострадавших.

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш обеспокоен этими столкновениями. Он призвал к независимому расследованию произошедшего.