Советники Трампа рекомендуют ему ввести дополнительные антироссийские санкции

Советники американского лидера Дональда Трампа рекомендуют ему ужесточить подход к российской стороне после высылки дипломатов РФ, сообщает The New York Times.

Администрация Соединенных Штатов обсуждает возможность введения очередных антироссийских санкций и других жестких мер. В публикации говорится, что советники пытаются убедить Трампа в необходимости таких действий. Он в отношении этого еще не определился.

Автор статьи сообщает, что изменения в подходе американской администрации по отношению к РФ зрели несколько последних недель.

Ранее газета Washington Post сообщила о наличии у Соединенных Штатов «более жесткого» варианта ответа на мнимую причастность России к «делу Скрипаля». Оглашенный вариант о закрытии российского генконсульства в Сиэтле и высылке 60 дипломатических сотрудников РФ – «средний по жесткости».