Мы в соц.сетях:
Следователи допросили совладельца «Суммы»

Следователи допросили совладельца «Суммы»

 Рабочая группа СПЧ представит итоговый отчет по президентским выборам

Рабочая группа СПЧ представит итоговый отчет по президентским выборам

Суд Украины арестовал российский сейнер «Норд»

Суд Украины арестовал российский сейнер «Норд»

 Порошенко задекларировал более 615 тысяч долларов доходов за 2017 год

Порошенко задекларировал более 615 тысяч долларов доходов за 2017 год
Советники Трампа рекомендуют ему ввести дополнительные антироссийские санкции

Советники Трампа рекомендуют ему ввести дополнительные антироссийские санкции

 Гутерреш призвал расследовать события в Газе

Гутерреш призвал расследовать события в Газе
Следователи допросили совладельца «Суммы»

Следователи допросили совладельца «Суммы»

 Рабочая группа СПЧ представит итоговый отчет по президентским выборам

Рабочая группа СПЧ представит итоговый отчет по президентским выборам

Суд Украины арестовал российский сейнер «Норд»

Суд Украины арестовал российский сейнер «Норд»

 Порошенко задекларировал более 615 тысяч долларов доходов за 2017 год

Порошенко задекларировал более 615 тысяч долларов доходов за 2017 год
Советники Трампа рекомендуют ему ввести дополнительные антироссийские санкции

Советники Трампа рекомендуют ему ввести дополнительные антироссийские санкции

 Гутерреш призвал расследовать события в Газе

Гутерреш призвал расследовать события в Газе
6:01   31 Марта 2018
Весь мир
36

Советники Трампа рекомендуют ему ввести дополнительные антироссийские санкции

Советники Трампа рекомендуют ему ввести дополнительные антироссийские санкции

Советники американского лидера Дональда Трампа рекомендуют ему ужесточить подход к российской стороне после высылки дипломатов РФ, сообщает The New York Times.

Администрация Соединенных Штатов обсуждает возможность введения очередных антироссийских санкций и других жестких мер. В публикации говорится, что советники пытаются убедить Трампа в необходимости таких действий. Он в отношении этого еще не определился.

Автор статьи сообщает, что изменения в подходе американской администрации по отношению к РФ зрели несколько последних недель.

Ранее газета Washington Post сообщила о наличии у Соединенных Штатов «более жесткого» варианта ответа на мнимую причастность России к «делу Скрипаля». Оглашенный вариант о закрытии российского генконсульства в Сиэтле и высылке 60 дипломатических сотрудников РФ – «средний по жесткости».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #санкции #дипломаты #политика #трамп #советники
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера Россия
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера
И посоветовал пользователям проверять информацию в интернете, чтобы не кормить блогеров, зарабатывающих на человеческом горе.
19:40   30 Марта 2018
99
Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции Весь мир

Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции

18:21   30 Марта 2018
119
Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона» Ближнее зарубежье

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

18:03   30 Марта 2018
5541
Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса Россия

Поступил по-человечески. Новосибирский политолог рассказал о заслугах замглавы Кузбасса

16:07   30 Марта 2018
77
Новости smi2.ru
Садитесь, четыре. Учителя и директора, попавшиеся на вбросах, пока работают в школах

Садитесь, четыре. Учителя и директора, попавшиеся на вбросах, пока работают в школах

 А люди работают

А люди работают

 Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

 На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погибли два человека

На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погибли два человека