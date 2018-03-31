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 Гутерреш призвал расследовать события в Газе

Гутерреш призвал расследовать события в Газе
5:38   31 Марта 2018
Весь мир
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Гутерреш призвал расследовать события в Газе

Гутерреш призвал расследовать события в Газе

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал заняться расследованием недавних событий в палестинском секторе Газа.

Зампредставителя генсекретаря Фархан Хак сообщил, что Гутерреш очень обеспокоен столкновениями между палестинцами и израильскими силами безопасности. Сообщалось, что в результате них погибли как минимум 15 человек. Не обошлось без пострадавших.

Генсек призвал к независимому расследованию произошедшего.

30 марта на границе сектора Газа с Израилем прошли манифестации в память о погибших в 1976 году палестинцах. В некоторых районах они закончилась кровопролитием.

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Автор: Анастасия Аои
#расследование #оон #политика #израиль #палестинцы #гутерреш
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