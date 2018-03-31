Антонов прокомментировал возможность иска по дипсобственности в Сиэтле

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сказал, что сотрудники дипмиссии по поручению главы РФ Владимира Путина направили в МИД России документы по дипсобственности в Сиэтле, которую заблокировали решением США.

Этот случай совместно с теми, что появились еще раньше, в частности в Сан-Франциско, рассмотрят в ближайшее время, сообщает РИА «Новости».

Накануне Соединенные Штаты объявили, что высылают 60 дипломатических сотрудников РФ в знак солидарности с британской стороной по «делу Скрипаля». Помимо этого, они закроют генконсульство РФ в Сиэтле.

Американская газета Washington Post сообщила о наличии у американской стороны «более жесткого» варианта ответа на мнимую причастность России к этому делу. Оглашенный вариант – «средний по жесткости».